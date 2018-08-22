Ростех приступил к вооружению первых российских ударных беспилотников

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" начали оснащение боеприпасами перспективных российских ударных беспилотников, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов.

"Предприятия концерна "Техмаш" (входит в Ростех — ред.) начали разработку боевой нагрузки для беспилотников — это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы. В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения", — сказал он.

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