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Безопасность

Утолщенный "Панцирь". Чем усилят известный российский зенитный комплекс

(обновлено: 08:08 22.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Увеличенная дальность обнаружения целей, несколько новых типов ракет и многократно возросшая боевая эффективность — к концу 2019 года завершатся испытания модернизированной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Предыдущая модификация уже превосходно зарекомендовала себя в боевых условиях в Сирии, отразив несколько массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим. Каковы характеристики обновленного ЗРПК — в материале РИА Новости.

Закалка боем

Как ожидается, принцип сочетания ракетного и пушечного вооружения сохранится. В первую очередь модернизация затронет "глаза и уши" "Панциря": он получит новую антенну с фазированной решеткой, которая расширит возможности по обнаружению и слежению за целями. Кроме того, его вооружат боекомплектом новых ракет.

БПЛА, наблюдаемый через оптический прицел, во время учений по борьбе с воздушными целями. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Планируется использование сравнительно дешевых малогабаритных ракет малой дальности для поражения в основном беспилотных летательных аппаратов, — рассказал РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Также рассматривается вариант основной ракеты с увеличенной дальностью, которую разместят в том же транспортно-пусковом контейнере".

По всей видимости, оснащение "Панциря" малокалиберными ракетами — итог эксплуатации ЗРПК в Сирии, где в последнее время участились атаки на российскую авиабазу малоразмерных беспилотников. Минобороны России неоднократно сообщало об успешном отражении таких нападений, тренировки расчетов ПВО по уничтожению боевых дронов стали регулярными.

Командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гумённый ранее сообщал, что "Панцирь-С1" научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии

Однако стрелять дорогостоящей ракетой по беспилотнику, изготовленному "на коленке" из дешевых комплектующих, просто нерационально. "Стоимость такого аппарата достигает максимум тысячи долларов. Ракета "Панциря" на несколько порядков дороже. Поэтому один из вариантов модернизации — оборудование комплекса четырьмя малокалиберными ракетами, размещенными в одном транспортно-пусковом контейнере. Естественно, с меньшей дальностью поражения. Зато в разы дешевле имеющихся ракет", — отметил Мураховский.

"Панцири" активно и успешно применяет и сирийская армия. Всего, по неофициальным данным, Россия поставила Вооруженным силам САР до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов для защиты от нападений с воздуха. Свою эффективность эти ЗРПК доказали в ходе апрельской совместной операции США, Великобритании и Франции. Союзники тогда выпустили по территории арабской республики более 100 крылатых ракет, и большую часть сирийская ПВО уничтожила.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Авиабаза Хмеймим в Сирии

Эффективный тандем

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) предназначен для защиты военных и важных промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников. Комплекс начали разрабатывать в 1990-м в качестве замены ЗРК "Тунгуска". На вооружение "Панцирь-С1" поступил в 2008-м.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-МЕ на выставке Армия России – завтра
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военный эксперт: ЗРПК "Панцирь" – внушительная войсковая единица
У комплекса модульную схема, и в зависимости от пожеланий заказчика он не только размещается на колесном и гусеничном шасси, но и устанавливается стационарно. Основное вооружение — две пусковые установки с 12 зенитными управляемыми ракетами, способными уничтожать воздушные объекты на расстоянии от 1,2 до 20 километров на высотах от 15 метров до 15 километров. Система наводится на цель практически без участия человека — локатор захватывает ее сам, а оператору остается лишь нажать кнопку.

Если же самолету или вертолету противника удалось прорваться в зону прямой видимости, в бой вступают два спаренных зенитных 30-миллиметровых автомата 2А38М. За счет высокой скорострельности (пять тысяч выстрелов в минуту) они буквально распиливают летательный аппарат. Дальность — до четырех километров. Причем захватить цель и вести огонь "Панцирь" может в движении.

© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"Пуск ракеты "Панцирь-С1"
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"
Пуск ракеты "Панцирь-С1"

От каждого по способностям

Несмотря на универсальность, ЗРПК "Панцирь" вряд ли сможет полностью заместить в российской армии другие комплексы ПВО малой дальности — "Тунгуски" и "Шилки". У них разные задачи: "Панцирь" представляет собой элемент так называемой объектовой ПВО и не предназначен для прикрытия боевых порядков войск.

Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57. Архивное фото
© Фото : Уралвагонзавод
Уралвагонзавод создает уникальный снаряд для "Деривации-ПВО"
Мураховский считает, что, судя по перспективным системам, которые сейчас разрабатываются, войсковая ПВО склоняется к тому, чтобы иметь на вооружении отдельно артиллерийские и ракетные комплексы. "Например, у новейшего СЗАК "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровой автоматической пушкой существенно большая досягаемость и эффективность, чем у "Панциря", — объясняет эксперт. — А ракетный комплекс "Тор-М2" — уже сейчас практически полностью автоматизированная система прикрытия войск от ударов не только аэродинамических летательных аппаратов, но и противорадиолокационных ракет, ракет типа "воздух — поверхность", корректируемых авиабомб. Он, кстати, тоже появился в Сирии в феврале 2018-го. Эффективность выше всяких похвал".

Заслуженные зенитные комплексы "Шилка" или "Тунгуска" тоже модернизируются. Так, последняя версия зенитки "Тунгуска-М1" совмещает пушечное и ракетное вооружение с общим радиолокационно-приборным комплексом. За счет стабилизации достигнута высокая точность наведения оружия, возможна стрельба на ходу. Ракеты же достают самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты на дистанции до десяти километров. Новейшие модификации "Тунгусок" оснащены тепловизионными и телевизионными каналами, автоматом сопровождения цели, а также уникальной станцией обнаружения и целеуказания, способной увидеть цель на высоте до шести километров.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1"

Открытых данных о перспективном зенитном артиллерийском комплексе "Деривация-ПВО" пока немного. Но известно, что главное его преимущество — калибр 57 миллиметров. Это позволяет использовать многофункциональные типы боеприпасов, например, снаряженные поражающими элементами, или с дистанционным контактным взрывателем. Помимо этого, для "Деривации" разрабатывают корректируемые снаряды, которые могут в определенных пределах изменять траекторию.

Как утверждают разработчики, у комплекса "Деривация-ПВО" нет равных аналогов в мире. Он способен одинаково эффективно поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Гюрза"(слева направо) во время военного шоу "Вежливые люди" в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Гюрза"(слева направо) во время военного шоу "Вежливые люди" в Московской области

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