Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышел в Средиземное море

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" прошел Суэцкий канал и вышел в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ Роман Мартов.

"СКР "Ярослав Мудрый" прошел через Суэцкий канал и вышел в акваторию Средиземного моря. Далее российский сторожевик приступит к выполнению задач по плану перехода", — рассказал он.

Мартов добавил, что накануне в Красном море в соответствии с планом похода на корабле прошли учения по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.

Ранее 18 августа корабль вышел из порта Судан и взял курс на Средиземное море. В африканском порту военные моряки пополнили необходимые запасы воды и продовольствия.

СКР "Ярослав Мудрый" покинул Балтийск 15 апреля. Основными задачами дальнего похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствие с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.