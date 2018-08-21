МВД тестирует новые виды автомобилей для работы полиции

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. МВД РФ представило на военно-техническом форуме "Армия-2018" новые виды служебных автомобилей, некоторые из которых проходят сейчас тестовые испытания, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела оперативно-служебного транспорта НПО "Спецтехника и связь" МВД России Михаил Петров.

Среди новинок — автомобили для перевозки нарушителей общественного порядка, в том числе на массовых мероприятиях, автомобиль дежурной части для несения службы в условиях плохих дорог и ЧС, а также первый автозак специально для обвиняемых в терроризме и экстремизме.

"Некоторые образцы являются прототипами и будут дорабатываться, некоторые сейчас готовятся к испытаниям, где-то испытания близки к завершению, некоторые автомобили уже поступают на снабжение", — пояснил он.

Он добавил, что машины для полиции постоянно совершенствуются. В частности, увеличивается укрепленность автомобилей, чтобы задержанный не убежал во время перевозки. Кроме того, автозаки ставятся на новые шасси.

Один из представленных на форуме образцов — автомобиль ППС на базе "Лада Ларгус". Он рассматривается как альтернатива УАЗ "Патриот" для города. При этом он имеет такой же двухместный отсек для задержанных и необходимые пять мест в салоне для полицейских. По словам Петрова, новая машина по сравнению с УАЗ "Патриот" легче в управлении и экономичнее. Автомобиль имеет увеличенную сзади крышу, чтобы отсек для задержанных соответствовал необходимым требованиям.