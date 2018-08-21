КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Элементы системы управления беспилотным транспортом начнут внедряться в России в 2019 году, сообщил журналистам во вторник заместитель гендиректора "Российских космических систем" (РКС) Евгений Нестеров.

"Думаю, что в 2019 году элементы системы в России будут внедрены… но это пока элементы, загадывать не буду, это сложный вопрос", — сказал он на форуме "Армия-2018".

Система управления беспилотным транспортом обеспечит регистрацию беспилотников, маршрутов, ограничит разрешенные зоны полета как по координатам, так и по высоте, увяжет планы полетов беспилотников с планами полетов гражданской авиации, будет контролировать работу беспилотных систем и авиации общего назначения в увязке с остальными элементами инфраструктуры и транспортной системы.

Ранее РКС сообщали о разработке такой системы. Отмечалось, что она будет работать именно с настоящими беспилотниками, работающими полностью автономно. Сейчас беспилотными аппаратами называются среди прочего и автоматизированные устройства, которыми человек управляет из стационарного пункта.