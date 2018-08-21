Путин рассказал, что молодежь может найти для себя на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Молодые люди, которые ознакомятся с экспозициями и увидят выставки в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018", узнают много нового и интересного, увидят возможности для самореализации в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики, считает президент РФ Владимир Путин.

Выставка "Армия-2018" стартовала 21 августа и будет проходить до 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Глава государства отметил, что гости мероприятия запомнят показы передовых образцов военной техники и выступления авиационных пилотажных групп.

"Особо хотел бы обратиться к молодёжи, к тем ребятам, которые впервые придут посмотреть на экспозиции и выставки. Убеждён, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, какие возможности для самореализации, для труда и созидания открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики", — отметил президент, обращение которого опубликовано на сайте Кремля.

"Всё зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу России", — добавил глава государства.