КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов рассчитывает на продолжение военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем.

"Мы очень плотно работаем с китайскими партнерами. У нас есть планы по различным образцам авиационной техники, широкофюзеляжному самолету, вертолету-аналогу Ми-26. Мы очень плотно контактирует по составным частям и агрегатам", — сказал он журналистам на открытии выставки "Армия-2018".

Международный военно-технический форум "Армия-2018", участие в котором примут более 40 компаний и предприятий промышленности из 15 стран мира, открылся во вторник в подмосковной Кубинке. В этом году на площадках оружейного салона планируется представить свыше 26 тысяч образцов военной техники. Это абсолютный рекорд за четырехлетнюю историю выставки. Помимо ведущих российских оборонных предприятий, свою экспозицию на "Армии-2018" представят Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Словакия и Турция.