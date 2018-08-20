Россия планирует развивать военные связи с Египтом, заявил Шойгу

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия считает необходимым развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Египтом для усиления боевых возможностей армий обоих государств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании двусторонней комиссии по ВТС.

"Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой. Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество ", — сказал Шойгу.

"Двустороннее сотрудничество основывается на многих аспектах. Среди них — исторический аспект, связывающий наши народы и страны, прочные отношения между главами наших стран, а также сближение мнений и оценок при столкновении с вызовами в области безопасности, которые сказываются на безопасности и стабильности региона в последние годы", — заявил египетский коллега Шойгу Мухаммад Ахмед Заки.

По его словам, это такие вызовы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, "представляющие собой угрозу не только для стран региона, но и глобальной безопасности и миру".

От себя и от имени членов египетской делегации он поблагодарил Шойгу за приглашение поучаствовать в заседании совместной комиссии по ВТС и в военно-техническом форуме "Армия-2018", а также "за положительные результаты совместного двустороннего сотрудничества на протяжении последнего времени".