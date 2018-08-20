Рябков прокомментировал сложности между РФ и США по контролю вооружений

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сложности в диалоге между Россией и США по вопросу контроля над вооружениями растут, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.