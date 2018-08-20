Путин поприветствует участников форума "Армия-2018" в видеообращении

Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино

Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не сможет посетить выставку "Армия-2018" из-за своего рабочего графика, однако он запишет для участников форума видеообращение, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Выставка "Армия-2018" пройдёт с 21 по 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Президент не поедет, график ему, к сожалению, не позволяет, но президент обратится к участникам международного военно-технического форума с видеообращением", — сказал Песков.