Новейшей ракетой РВВ МД заинтересовались за рубежом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Многие страны, в том числе геополитические партнеры России, интересуются новейшей российской авиаракетой "воздух-воздух" малой дальности РВВ МД, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров авиазавода "Дукс" (производитель) Юрий Клишин.

Эта ракета будет представлена на выставке "Армия-2018", которая пройдет в подмосковном парке "Патриот" 21-26 августа.

"В последнее время интерес к военной технике, производимой в нашей стране, возрос. Все знают, что это техника победителей. Поэтому и к нашей ракете есть интерес, и немалый. Многие страны, геополитические партнеры нашей страны, которые не могут быть названы по ряду причин, заинтересованы в поставках указанной ракеты", — сказал Клишин.

По его словам, ракетой РВВ МД комплектуются современные комплексы авиационного вооружения истребителей, поставляемых за рубеж.

Авиационная ракета РВВ МД класса "воздух-воздух" способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска — 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса – 106 килограммов, длина – 2,92 метра.