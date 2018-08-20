Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейшая авиационная ракета "воздух-воздух" малой дальности РВВ МД, возможно, будет установлена и на российском истребителе пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров завода "Дукс" (производитель) Юрий Клишин.

"Возможно, и для ПАК ФА (Су-57). Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках", — сказал Клишин.

По его словам, сейчас ракетой РВВ МД вооружены самолеты МиГ-35, МиГ-29, МиГ-25, Су —35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25, Як-130.

Авиационная ракета РВВ МД класса "воздух-воздух" способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска — 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса – 106 килограммов, длина – 2,92 метра.