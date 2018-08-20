В России задумались об отказе от доллара при расчетах с партнерами по ВТС

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Нестабильность доллара заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по ВТС, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Сегодня к основной валюте расчетов по экспортным контрактам — доллару США — очень много вопросов. В первую очередь — насколько надежна эта денежная единица. <…> Нет никакой уверенности в том, что с ним (с долларом. — Прим. ред.) будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета", — пояснил он.

Шугаев также отметил, что переход на национальные валюты — вопрос фактически решенный, осталось разобраться, в каких объемах его можно осуществлять. В целом речь идет о диверсифицированном подходе к партнерству, тем более что многие государства стремятся создавать собственные производства, покупать не конечный продукт, а технологии, уточнил собеседник агентства.

"Таким образом, наше взаимодействие выходит на стадию индустриального партнерства. Мы готовы к обсуждению любых форм сотрудничества, готовы к предоставлению льгот, широко используем систему кредитования. Однако важно, чтобы эти формы были взаимовыгодны", — заключил глава ФСВТС.

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