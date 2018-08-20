Рособоронэкспорт проведет переговоры с 50 странами на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе военно-технического форума "Армия-2018" проведет переговоры о поставках вооружений с более чем 50 иностранными государствами, заявил журналистам в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.

Выставка "Армия-2018" пройдёт в период с 21 по 26 августа в парке "Патриот" (Кубинка).

"Форум "Армия" по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран", — цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

По его словам, на "Армии" Рособоронэкспорт ожидает особый спрос со стороны африканских стран, в том числе стран, расположенных южнее Сахары.

"Мы станем свидетелями настоящего "африканского прорыва". Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары", – добавил Михеев.