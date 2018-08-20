Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2018"

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Китайские военнослужащие во второй половине августа отправятся в Россию для того, чтобы принять участие стратегических учениях "Восток-2018" в Забайкальском крае, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"Согласно достигнутой договорённости между китайской и российской сторонами, китайские войска со второй половины августа до середины сентября оправятся в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2018", с 11 по 15 сентября стороны проведут совместные учения на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае", — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота.