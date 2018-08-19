Россия подпишет несколько межправсоглашений по ВТС на "Армии-2018"

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Россия в ходе международного военно-технического форума "Армия-2018" подпишет несколько межправсоглашений с партнерами по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев.

"Речь идет, прежде всего, о межправительственных комиссиях, которые мы приурочили к этому форуму. Такие комиссии пройдут с Египтом, Узбекистаном, Туркменистаном, Ботсваной. Кроме того, будет подписано несколько межправсоглашений, коммерческих документов. Но пока форум не начался, я бы не хотел раскрывать все подробности", — сказал Шугаев.

Он добавил, что интерес со стороны иностранных партнеров к форуму "Армия" растет. "Эта площадка очень плотно используется нами, чтобы проводить переговоры по линии ВТС. В частности, на форуме планируем подписать соглашение о ВТС со Сьерра-Леоне", — сказал собеседник агентства.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Полный текст интервью с Дмитрием Шугаевым читайте на сайте ria.ru 20 августа в 11.00.