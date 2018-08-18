Командующий войсками ЦВО проверил готовность к учениям "Мирная миссия-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) проверил готовность к международным антитеррористическим учениям стран ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут с 22 по 29 августа, сообщает в субботу ЦВО.

"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин проверил в Чебаркульском гарнизоне (Челябинская область) готовность к международному антитеррористическому учению стран ШОС "Мирная миссия-2018". Генерал Лапин проинспектировал состояние объектов учебно-материальной базы на 255-м межвидовом полигоне, где пройдет розыгрыш этапов учения, оценил условия размещения национальных контингентов в казармах и палаточном лагере", — говорится в сообщении.

Командующий ЦВО также проверил размещение сводной авиационной группы на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске.

Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. В маневрах примут участие более 3 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники. Участники отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана. Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей, уточняет ЦВО.