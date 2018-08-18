Командующий войсками ЦВО проверил готовность к учениям "Мирная миссия-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) проверил готовность к международным антитеррористическим учениям стран ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут с 22 по 29 августа, сообщает в субботу ЦВО.
Командующий ЦВО также проверил размещение сводной авиационной группы на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске.
Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. В маневрах примут участие более 3 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники. Участники отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана. Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей, уточняет ЦВО.