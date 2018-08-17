В Кузбассе артиллеристы научились попадать в окна с двух километров

Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото

Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Военнослужащие-артиллеристы Центрального военного округа в Кемеровской области выполнили "снайперскую" стрельбу из гаубиц "Мста-Б", по целям, которые имитируют окна зданий, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие артиллерийского соединения… в ходе проведения занятий по огневой подготовке отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до 2 тысяч метров из буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б", — говорится в сообщении.

Перед расчетами поставили задачу уничтожения живой силы условного противника, укрывшегося в здании. "Снайперская" стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующую окно здания, размером метр на метр.

"При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации", — сообщили в пресс-службе.

Буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б" предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 километра.