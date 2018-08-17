Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве, у него из публичных мероприятий сегодня будет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. О круге вопросов, которые будут обсуждаться, мы по итогам вам расскажем", — сообщил он журналистам.

Кроме того, Песков напомнил, что в субботу Путин с рабочим визитом посетит Германию, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, а перед этим сделает остановку в Австрии с частным визитом, чтобы поприсутствовать на свадебной церемонии главы австрийского МИД Карин Кнайсль.