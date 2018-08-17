На форуме "Армия-2018" покажут беспилотный вертолет

КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с разработчиками Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВВИ, Воронеж) представят на форуме "Армия-2018" беспилотный вертолет, оснащенный радиостанцией, которая способна работать как в горах, так и в городе, сообщает пресс-служба СФУ.

"Ученые…представят на форуме экспериментальный образец беспилотного вертолета. Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана нашими учеными. Отметим, радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях", — говорится в сообщении.

В СФУ отмечают, что "использование радиостанции возможно в гористой местности и условиях городской застройки". Станция радиоразведки может работать до 5 часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров с минимальной погрешностью. В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолёта в заданную точку посадки.

Форум "Армия-2018" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Москва) с 21 по 26 августа. Организатором форума является министерство обороны РФ.