На Урале РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-С" сорвали "наступление" танков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" и гаубиц "Мста-С" сорвали наступление танков на учении под Челябинском, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" и реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа предотвратили прорыв танков условного противника на учении под Челябинском. По замыслу практических действий артиллерийские разведчики засекли колонну танков и бронетранспортеров условного противника, проводившего наступательную операцию", — говорится в сообщении.

Получив координаты, расчеты гаубиц "Мста-С" остановили продвижение бронемашин, поразив цели прямой наводкой, 122-миллиметровые РСЗО "Град" довершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины. Стрельба велась по мишеням на дистанции от трех до семи километров. В небе находился беспилотный летательный аппарат "Элерон-СВ", который обеспечил корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней.

Учения проводились с учетом внедрения в практику действий разведывательно-ударного комплекса на основе опыта, приобретенного в военных конфликтах. В маневрах было задействовано более 100 единиц техники, уточняет ЦВО.