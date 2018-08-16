Опубликовано видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Григорович"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый запуск ракетного комплекса "Калибр" с фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" сняли на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Пуск крылатых ракет проводился сторожевым кораблем в акватории Черного моря.

Как ранее сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, фрегат поразил корабль условного противника, который находился почти в 80 километрах. Во время учений морской полигон был закрыт для судоходства, отметил Рулев.