Замглавы Минобороны России провел переговоры с послом Евросоюза

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером вопросы безопасности и опыт взаимодействия по военной линии, сообщает российское военное ведомство.

"Пятнадцатого августа 2018 года в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Европейского союза в Российской Федерации Маркуса Эдерера. В ходе встречи обсуждены наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фомин проинформировал собеседника о ситуации в Сирии, особо подчеркнув актуальность вопроса возвращения в страну беженцев, в том числе из европейских государств.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности, также обсуждался опыт взаимодействия Минобороны России с Европейским союзом по военной линии. Встреча прошла в конструктивном ключе", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении контактов.