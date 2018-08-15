В ЦВО в этом году появятся подразделения военной полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Подразделения военной полиции сформируют в составе частей Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2018 года, сообщает округ в среду.

"Подразделения военной полиции будут сформированы в мотострелковых и танковых соединениях и частях Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане до конца этого года. Основным направлением деятельности данных подразделений будет являться обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспечении законности, обеспечение пропускного режима и охрана объектов Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Подразделения комплектуются из числа наиболее подготовленных военнослужащих, а также из числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, физически развитых, прошедших специальную проверку и способных выполнять поставленные задачи, уточняет ЦВО.

По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которые приводятся в сообщении, анализ применения сил военной полиции показал необходимость создания таких подразделений в различных родах войск.