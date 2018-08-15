Россия предпримет меры для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Москва предпримет все меры для обеспечения собственной безопасности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя отдельные положения нового оборонного бюджета США.

"Со своей стороны Россия предпринимает и будет предпринимать необходимые меры для надежного обеспечения собственной безопасности всеми имеющимися средствами, как политико-дипломатическими, так и военными", — заявила она.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый в год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".