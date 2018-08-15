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Безопасность

"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт

(обновлено: 14:40 15.08.2018)
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© AFP 2018Испытания ядерного оружия. Архивное фотоИспытания ядерного оружия. Архивное фото
© AFP 2018

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Старт любой межконтинентальной баллистической ракеты будет восприниматься как начало ядерной войны, вне зависимости от того, какой боезаряд на ней установлен, поэтому нельзя говорить о том, что ядерная война может начаться по ошибке, заявил РИА Новости военный эксперт главный редактор журнала "Национальная обороны" Игорь Коротченко.

Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Военный политолог: ядерную войну могут начать "случайно"? Проблема – в США

Ранее издание The National Interest опубликовало статью о риске начала ядерной войны. По версии издания, она может начаться из-за невозможности некоторых систем слежения за вооружением распознать, какое оружие используется в конкретном случае, что может привести к ошибочному ядерному удару в ответ на ракеты с обычными боезарядами.

"Априори считается, что все МБР несут ядерные боеголовки, поэтому здесь не может быть "случайной" ядерной войны. Сам факт пуска — это фактически начало войны. США пытаются продвигать идею, что у них на часть баллистических ракет могут быть установлены обычные боезаряды, но по факту мы не можем знать, что там будет установлено, поэтому изначально принимается, что баллистические ракеты несут ядерные боеголовки. Поэтому удар баллистическими ракетами вызывает ядерную войну, здесь очень простой алгоритм. Я не понимаю, о какой размытости идет речь, никто не ждет, когда раздастся ядерный взрыв", — сказал Коротченко.

По его словам, в России и США действует система предупреждения о ракетном нападении, состоящая из наземного и космического эшелонов. Пуски баллистических ракет фиксируются, после чего определяется их траектория и, если факт атаки подтверждается, принимаются ответные действия "в виде ответно-встречного либо ответного ударов".

Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
National Interest предсказал "случайную" ядерную мировую войну

"Фиксация всегда идет по пуску МБР. Здесь все просто и понятно, все алгоритмы отработаны до совершенства. Риск взаимного гарантированного уничтожения сдерживает США от начала третьей мировой войны", — добавил эксперт.

При этом Коротченко отметил, что США и Россия направляют уведомления друг другу при проведении испытательных и учебно-боевых пусков МБР, а "система СПРН четко определяет район поражения после расчета баллистической траектории обнаруженной цели". При этом испытательные пуски проводятся по полигонам.

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен в начале августа заявил, что США должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы ее противники имели сопоставимые военные возможности. Среди главных противников он назвал Россию и Китай, которые активно развивают свои ядерные и космические военные возможности "для противостояния США". При этом Хайтен признал, что такие действия этих стран являются ответом на действия США. Свое заявление он сделал за пару дней до 73-й годовщины атомной бомбардировки американскими ВВС японского города Нагасаки.

 

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