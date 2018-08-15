Контракт на поставку Минобороны Ил-112В подпишут в 2019 году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Производство партии Ил-112В начнется в этом году, а контракт на поставку этих военно-транспортных самолетов Воздушно-космическим силам будет подписан в 2019-м, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Сейчас первый Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, ведется отработка систем, осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам. По имеющемуся контракту с Минобороны помимо создания одной машины в рамках ОКР мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолетов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", — сказал Слюсарь в интервью газете "Ведомости", опубликованном накануне.

Он добавил, что на замену антоновских легких транспортников только в интересах военных необходимы сотни новых машин, а если "консолидированно посмотреть всех остальных спецзаказчиков, получается просто колоссальная ниша".

"Антоновские машины в любом случае в 2025-2026 гг начнут десятками отходить, им на замену нужны новые самолеты. Это тот временной промежуток, который у нас есть, чтобы испытать машину, наладить серийное производство в Воронеже и начать поставку эксплуатантам", — сказал Слюсарь.

По его словам, работа по этому проекту идет непросто. Президент ОАК признал, что опытная машина превышает заявленные в тактико-техническом задании характеристики по массе, однако заверил, что разработчики поэтапно выполнят все требования военных по доведению машины до целевого облика.

"Сами опытно-конструкторские работы легкого самолета непростые, они идут много лет с перерывами. Нужно уточнить важный нюанс. Мы восстанавливаем компетенцию создания новых транспортных самолетов с низкой базы. В советское время транспортные самолеты в основном проектировались и производились на территории нынешних Украины (КБ Антонова) и Узбекистана (предприятие ТАПОиЧ), возможно, за исключением спроектированного в России Ил-76. В этом смысле по бизнесу мы выходим на новую для себя поляну. Именно на замену выпущенным в большом количестве Ан-24 и Ан-26 мы и проектируем Ил-112", — пояснил президент ОАК.

В апреле текущего года занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса. Первый полет запланирован на конец 2018 года.