Триста военных из Индии прибыли на Урал для участия в "Мирной миссии"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Два военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находились около 300 военнослужащих из Индии, во вторник прибыли в Челябинскую область, военные примут участие в учениях "Мирная миссия-2018", сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Первые военнослужащие иностранных армий стран-участниц совместного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018" прибывают на Урал. Сегодня на аэродроме в Челябинской области приземлились два военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находились около 300 военнослужащих вооруженных сил Республики Индия, а также материально-техническое имущество", — говорится в сообщении.

С 22 по 29 августа 2018 года в Чебаркуле Челябинской области пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия-2018".

В учении примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР), а также Республики Индия, Исламской Республики Пакистан. Представители Республики Узбекистан примут участие в учении в качестве наблюдателей. Всего в учениях "Мирная миссия-2018" будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и около 500 единиц техники, в том числе авиационной, уточняет ЦВО.