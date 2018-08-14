Эксперт заявил, что Литва провоцирует Россию на размещение ПВО у ее границ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия может разместить дополнительные системы противовоздушной обороны в Калининградской области в ответ на развертывание военного авиационного полигона по стандартам НАТО в Литве, в 60 километрах от границы с Россией, заявил РИА Новости военный политолог, кандидат политических наук, подполковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее Минобороны Литвы заявило о создании в 60 километрах от границы с Россией первого в Прибалтике авиаполигона по стандартам НАТО. При этом в составе Балтийского Флота ВМФ России уже имеются системы противовоздушной обороны С-400.
Провокация в обход международных соглашений
Эксперт считает действия Литвы провокацией, российский ответ на которую вновь заставит запад "возмущаться, что Россия укрупняется, укрепляется и расширяет свою военную инфраструктуру".
По его словам, в РФ будут "вынуждены выставлять, во-первых, систему противовоздушной обороны как можно ближе к границе, и в Калининградской области непосредственно". "И, наверное, что-то еще из противовоздушных систем будем иметь в форме морского базирования", — отметил Перенджиев.
Как подчеркнул Перенджиев, такая небольшая поддержка экономики Литвы дается ценой нарушения экологии и постоянного шума.
"Литва, разворачивая эту базу, в конечном итоге не упрочняет свою оборону и защиту, а наоборот, все больше способствует тому, чтобы в отношении её были нацелены ракеты и другие средства противовоздушной обороны", — добавил Перенджиев.
Эксперт отметил, что такое близкое к российским границам расположение нового полигона нарушает договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе. В 1999 году был подписан обновленный вариант ДОВСЕ, но он так и не вступил в силу.