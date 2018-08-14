Эксперт заявил, что Литва провоцирует Россию на размещение ПВО у ее границ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия может разместить дополнительные системы противовоздушной обороны в Калининградской области в ответ на развертывание военного авиационного полигона по стандартам НАТО в Литве, в 60 километрах от границы с Россией, заявил РИА Новости военный политолог, кандидат политических наук, подполковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее Минобороны Литвы заявило о создании в 60 километрах от границы с Россией первого в Прибалтике авиаполигона по стандартам НАТО. При этом в составе Балтийского Флота ВМФ России уже имеются системы противовоздушной обороны С-400.

Провокация в обход международных соглашений

Эксперт считает действия Литвы провокацией, российский ответ на которую вновь заставит запад "возмущаться, что Россия укрупняется, укрепляется и расширяет свою военную инфраструктуру".

По его словам, в РФ будут "вынуждены выставлять, во-первых, систему противовоздушной обороны как можно ближе к границе, и в Калининградской области непосредственно". "И, наверное, что-то еще из противовоздушных систем будем иметь в форме морского базирования", — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что Литва преследует не только военный интерес. Новая база даст рабочие места и литовцам, а также обеспечит, пусть и не большой, но приток оборудования в страну.

Как подчеркнул Перенджиев, такая небольшая поддержка экономики Литвы дается ценой нарушения экологии и постоянного шума.

"Литва, разворачивая эту базу, в конечном итоге не упрочняет свою оборону и защиту, а наоборот, все больше способствует тому, чтобы в отношении её были нацелены ракеты и другие средства противовоздушной обороны", — добавил Перенджиев.

Эксперт отметил, что такое близкое к российским границам расположение нового полигона нарушает договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

"Конечно, это очень неприятный момент, это близко к российским границам, тем более, по сути говоря, нарушает нормы договора ОВСЕ. По сути, развертывание этой базы хоронит этот договор уже окончательно и бесповоротно", — сказал Перенджиев, добавив, что договор исключает возможность размещения военных авиабаз на территории Прибалтики.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе. В 1999 году был подписан обновленный вариант ДОВСЕ, но он так и не вступил в силу.