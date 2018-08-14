РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Горе-пушка. Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии

(обновлено: 08:06 14.08.2018)
126973
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image / САУ БогданаСАУ Богдана
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Украинский оборонно-промышленный комплекс представил новейшую самостоятельную разработку, на этот раз — в области артиллерии: 155-миллиметровую самоходку "Богдана". Военачальники Незалежной уверяют, что это очень грозное оружие, несмотря на внешнюю "необычность и странность". О том, что же получилось у украинских конструкторов, — в материале РИА Новости.

Изобрести велосипед

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил на днях, что главные преимущества новой самоходной гаубицы "Богдана" перед аналогами заключаются в высокой мобильности, точности, дальности и скорострельности.

Военнослужащие вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину
По уверениям разработчиков, самоходка оснащена автоматом заряжания, системой дистанционного управления и наведения на цель. Способна производить до шести выстрелов в минуту, дальность — до 50 километров. Боевые характеристики варьируются в зависимости от типа боеприпасов натовского стандарта. Опробовать ее планируется в Донбассе.

И хотя украинские военные заявляют, что такого оружия не было в Советской армии и нет в Российской, многие эксперты с этим категорически не согласны. Ствол "Богданы" очень сильно напоминает старую советскую буксируемую гаубицу "Мста-Б", каковых, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, в арсенале Вооруженных сил Украины на конец 2016-го числилось порядка 165 единиц.

"Скорее всего, они взяли одну из таких пушек, поставили ее на шасси КрАЗа, добавили гидравлическую платформу, покрасили и назвали эту конструкцию новейшим орудием. Причем еще в 1980-е советские военные прорабатывали вопрос создания САУ на колесной основе — "Мста-К". Предусматривалось два вида шасси — КамАЗ и КрАЗ. То есть Украину привлекали к подобной разработке еще в СССР. Но проект тогда не прошел комиссию Минобороны, и его зарубили. Выбрали "Мсту-С" на гусеничном ходу, потому что у нее практически нет ограничений по проходимости".

То, что пушку "Богдана" получила в наследство от советского ОПК, подтверждается и тем, что компетенциями для производства артиллерийских стволов современная Украина попросту не располагает. "Ничего национального в "Богдане" нет. Они попытались однажды сделать гладкоствольное орудие для танка "Оплот", но оно не выдерживало даже 50-60 выстрелов. Стоит отметить, что те украинские танки, которые недавно наконец-то доехали до Таиланда, оснащены вооружением советского производства", — говорит Леонков.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГаубица "Мста-Б"
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Гаубица "Мста-Б"

Одни недостатки

У специалистов есть вопросы и к заявленной скорострельности. Шесть выстрелов в минуту — это показатель хорошо натренированного расчета "Мсты-Б". Но следует учитывать, что снаряд бойцам при заряжании приходится поднимать только на уровень пояса. "Богдана" же на порядок выше "Мсты", и, чтобы дослать 50-килограммовый боеприпас в ствол, его нужно поднять как минимум на уровень плеч. Даже гидравлическая платформа вряд ли позволит достичь такой высокой скорострельности. Что касается автомата заряжания, то его на опубликованных фото украинской самоходки не смогли рассмотреть даже самые внимательные эксперты.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Трясущийся и старый. Почему украинский "Оплот" назвали тупиковым танком
Кроме того, если судить по внешнему виду, "Богдана" не имеет какой-либо серьезной защиты. Обычно САУ на колесном шасси оборудованы бронированной башней, спасающей артиллеристов от осколков. Здесь же есть только открытая площадка, поэтому любая контрбатарейная борьба может закончиться для расчета весьма плачевно. К тому же сама артустановка навряд ли переживет массированный огневой налет.

"Если говорить о возможностях "Богданы", то особых преимуществ перед возимой и буксируемой артиллерией у нее нет. Дальнобойность у них примерно одинаковая. Но у той же "Мсты-Б" есть противоосколочная защита, а для стрельбы из нее строятся фортификационные сооружения. САУ украинских оружейников — высокая, скорее всего, у нее большая парусность. Из-за явно недостаточной защищенности она должна вести огонь с закрытых участков местности. А если противник вычислит ее местоположение, то она легко будет накрыта системами залпового огня типа "Град", — считает Леонков.

CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image / САУ "Богдана"
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /
САУ "Богдана"

Нулевой спрос

Экспортный потенциал новой артиллерийской установки также весьма сомнителен. И хотя украинские инженеры адаптировали ее под 155-миллиметровые снаряды НАТО, явно рассчитывая на интерес со стороны западных заказчиков, они не учли то, что конкуренция в области артиллерийских установок в мире довольно высокая и покупатель сильно избалован. "Богдану" если и будут покупать, то только при условии, что она находится на вооружении страны-производителя и успешно применялась в боевых конфликтах, где доказала заявленные характеристики. Ни тем, ни другим Украина пока похвастать не может.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Дайте грошей". Как украинский флот умирает без денег
При продвижении на рынок делать ставку только на стандарты НАТО тоже нельзя. Необходимо наладить производство боеприпасов. Причем в немалых масштабах. У Украины сегодня нет ни возможностей, ни компетенций для серийного выпуска качественных снарядов и зарядов.

Позаимствовать их от зарубежных гаубиц, скорее всего, тоже не получится. "Априори создается сначала пушка, а уже затем боеприпас под нее. Если взять, например, снаряд от 155-миллиметровой американской гаубицы "Палладин" и засунуть его в "Богдану", то, может, она и стрельнет пару раз, но для продажи точно не подойдет. А любая неточность в изготовлении металла для снаряда и внутреннего содержания приведет к тому, что его просто разорвет в стволе. Похожая ситуация у украинских ВСУ сложилась с минометами "Молот", — отмечает Леонков.

Напомним, что Украина в 1990-е входила в число лидеров среди стран — экспортеров оружия. Но Киев тогда торговал исключительно советской качественной и отлично себя зарекомендовавшей военной техникой. На территории Прикарпатского, Одесского, Киевского военных округов находились огромные склады вооружений и боеприпасов, которых хватило бы на десять общевойсковых армий. Все это распродавалось направо и налево.

"Сегодня в Незалежной все армейские "новинки" появляются в качестве выставочных образцов или, в крайнем случае, выпускаются ограниченными партиями. Украинский ВПК пытается вернуть утраченные позиции на рынке вооружений, но самостоятельно у них мало что получается. Надо чем-то удивлять, вот они и достали старый проект и сделали "Богдану", — резюмирует Леонков.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПолигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Igor.Berdin
Хватит смешить.Рабочий день.
08:28
14.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена