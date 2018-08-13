МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к активной фазе двусторонних учений на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, по требованию командующего войсками округа Александра Дворникова командиры должны будут продемонстрировать умение действовать не по шаблону и самостоятельно принимать решения, сообщает пресс-служба ЮВО.
Добавляется, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников лично оценит навыки управления командиров подразделений, для чего проведет более шести часов на передовых командных пунктах обеих сторон участников маневров.
"Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", — цитирует пресс-служба Дворникова.
Отмечается, что в совместных учениях принимают участие более 2 тысяч военных и задействовано около 400 единиц военной техники.