Минобороны рассекретило приказ Сталина о бомбардировке Берлина

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах летчиков во времена Великой Отечественной войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

В подборке представили копию рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха в начале августа 1941 года.

"Т-щу Водопьянову

Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете кроме фугсных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кенигсберг.

И. Сталин

8.8.41"

© Фото : Минобороны Проект приказа Государственного комитета обороны СССР © Фото : Минобороны Проект приказа Государственного комитета обороны СССР

Опубликованы документы с подробностями подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не предавались огласке.

Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший нанести тяжелый удар противнику и посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси.

"В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло, — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", — отмечается в сообщении.

© Минобороны Отчет о боевой работе 62 шап © Минобороны Отчет о боевой работе 62 шап

По информации департамента, отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Зеленко, которая менее чем за полгода войны выполнила более 40 успешных боевых вылетов. Она совершила воздушный таран и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза за "беспримерный героизм и волю к победе".

На сайте ведомства также размещены уникальные аналитические документы о живучести самолетов, моторов, авиационного вооружения и спецоборудования, составленные на основе опыта боевых действий в ходе Великой Отечественной войны.

© Фото : Минобороны Страница из фотоальбома "Живучесть самолетов, моторов, вооружения и спецоборудования. Из опыта Отечественной войны 1941-1945 гг." © Фото : Минобороны Страница из фотоальбома "Живучесть самолетов, моторов, вооружения и спецоборудования. Из опыта Отечественной войны 1941-1945 гг."

В них содержится информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других.

Удары по Берлину

Воздушные удары по столице нацистской Германии стали ответом на бомбардировки Москвы в ночь с 21 на 22 июля 1941 года и имели большой военно-политический и психологический эффект.

Идею направить в ответный рейд на Берлин бомбардировщики-торпедоносцы высказал в конце июля командующий авиацией ВМФ генерал-лейтенант Семен Жаворонков.

В ночь на 5 августа пять самолетов совершили пробный полет в окрестности Берлина с целью уточнить маршрут и практически определить бомбовую нагрузку, при этом один самолет был потерян.

Вечером 7 августа с аэродрома поднялась группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3Ф в трех группах. Путь проходил над Балтийским морем вне видимости берега, температура за бортом достигала минус 35–40 °C. Через три часа самолеты вышли к северной границе Германии. При полете над ее территорией советские бомбардировщики неоднократно были обнаружены с немецких наблюдательных постов, но их принимали за свои, и немецкая ПВО огня не открывала.

Бомбы на хорошо освещенный Берлин и его предместья были сброшены в районах стадиона, нового индустриального квартала, вокзала и телеграфа. После того как советские самолеты сбросили бомбы, по ним был открыт сильный огонь. Все самолеты успешно вернулись на базу.

Удар по Берлину явился полной неожиданностью для руководства Германии, которое на следующий день приписало его англичанам, однако те публично сообщили, что 7-8 августа британская авиация над Берлином не летала.

Приказ наркома обороны от 8 августа, помимо благодарности, предписывал выдать всем членам экипажей по две тысячи рублей и устанавливал, что впредь такую сумму будет получать каждый, кто бомбил Берлин.

Указом от 13 августа звание Героя Советского Союза получили полковник Преображенский, пилоты Василий Гречишников, Андрей Ефремов, Михаил Плоткин и флагманский штурман полка Петр Хохлов.

Всего до 4 сентября включительно 1-й минно-торпедный авиаполк выполнил 10 налетов на Берлин.

Непосредственно до города долетели 33 бомбардировщика, сбросив в общей сложности 36 тонн бомб и 34 контейнера с листовками и газетами.