На авиабазе в Свердловской области появится эскадрилья "Крокодилов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Военные летчики авиационной базы армейской авиации в Свердловской области после переформирования в бригаду получат ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил", сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).

Переформирование авиационной базы в бригаду армейской авиации, по данным ЦВО, пройдет к 1 декабря 2018 года. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил". "Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года в отдельный вертолетный полк будет переформирована и авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области.

В общей сложности с 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса, добавили в пресс-службе.