Модернизированные Су-25СМ поступят на российскую авиабазу в Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Модернизированные штурмовики Су-25СМ поступят на вооружение российской авиационной базы Кант в Киргизии до конца 2018 года, сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).

"Планируется, что до конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ", — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Российская авиабаза Кант в пригороде Бишкека расположена на территории Киргизии с октября 2003 года. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности, добавили в ЦВО.