На АрМИ-2018 установили более десяти рекордов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 11 авг — РИА Новости. Более десяти рекордов установили команды на АрМИ-2018, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре игр.

"Более 10 рекордов было установлено на АрМИ-2018", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на конкурсе "Танковый биатлон" в ходе этапа "Индивидуальная гонка" экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости – 77 километров в час. На конкурсе "Суворовский натиск" установлен другой рекорд скорости – второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом почти в 16 минут 53 секунды, улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

Сообщается, что во время конкурса "Инженерная формула" пилоты сборной России впервые за время проведения АрМИ выполнили упражнения без единого штрафного балла, безупречно преодолев 12 препятствий.

"Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, команда Ирана в конкурсе "Глубина" набрала на играх максимальное количество баллов — 1000 — в выполнении упражнений водной полосы препятствий, спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

Добавляется, что команда Узбекистана в конкурсе "Отличники войсковой подготовки" выполнила норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.