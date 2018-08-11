Глава Генштаба вручил кубок победителям танкового биатлона АрМИ-2018

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил Кубок победителей команде российских военнослужащих, занявших первое место в танковом биатлоне Армейских международных игр-2018, передает корреспондент РИА Новости.

Начальник Генштаба и главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков также вручили дипломы и медали команде Китая, занявшей второе место, и белорусам, поднявшимся на третью ступеньку пьедестала.

В завершении награждения прозвучал гимн Российской Федерации. Команда российских танкистов прошла трассу за 1 час 29 минут 55 секунд, а сборная Китая — за 1 час 43 минуты 42 секунды. Третьими на финиш пришла сборная Белоруссии с результатом в 1 час 45 минут 19 секунд.

"Танковый биатлон — 2018" прошел с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах, входящих в программу игр, участвуют 189 команд из 32 стран.