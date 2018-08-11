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Участники конкурса "Полевая кухня" приготовили более 200 разных блюд

Сюжет:
АрМИ - 2018 (86)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСолдатская каша. Архивное фотоСолдатская каша. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Более 200 разнообразных блюд национальной кухни приготовили 12 команд-участниц конкурса "Полевая кухня" в день закрытия Армейских международных игр, рассказал журналистам начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Сергей Кобзарь.

Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
"Полевая кухня" – соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд. В этом конкурсе участвовали команды из 12 стран: Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России, Монголии и Египта. В конце июля блюда, приготовленные на конкурсе, высоко оценил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На мастер-классе было приготовлено более 200 национальных блюд Китая, Азербайджана, Узбекистана, Анголы, Израиля и других стран. В прошлом году участвовали шесть команд, в этом — уже 12. Все они изъявили твердое желание приехать на соревнования и в следующем году", — сказал Кобзарь.

По его словам, после соревнований все приготовленные блюда бесплатно раздают всем желающим гостям и участникам Армейских международных игр. Кобзарь отметил, что российская сторона предоставляет командам все необходимое для соревнований: холодильное, технологическое, кухонное оборудование, полевые хлебопекарни. Все продукты также дает продовольственное управление российского военного ведомства, причем порой приходится находить даже самые экзотические компоненты для национальных блюд.

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Тропа разведчика на конкурсе Отличники войсковой разведки-2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россияне победили в конкурсе "Отличники войсковой разведки" на АрМИ-2018
В ходе состязаний команды показывают умение готовить не только блюда национальной кухни, но и печь хлеб и хлебобулочные изделия, участники конкурса готовят блюда из заданного набора продуктов, проявляя творческую фантазию и смекалку. С каждой командой приезжают два повара и два пекаря, всего команда состоит из девяти человек.

Четвертые Армейские международные игры проходили с 28 июля до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них участвовали команды из 32 стран. Всего программой игр было предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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давно живу...
ну и фотография )))
сразу вспомнил
"— Новая партия старушек? — спросил Остап.
— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
— Дети Поволжья?
Альхен замялся.
— Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие".
20:42
11.08.2018
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