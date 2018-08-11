Участники конкурса "Полевая кухня" приготовили более 200 разных блюд

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Более 200 разнообразных блюд национальной кухни приготовили 12 команд-участниц конкурса "Полевая кухня" в день закрытия Армейских международных игр, рассказал журналистам начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Сергей Кобзарь.
"На мастер-классе было приготовлено более 200 национальных блюд Китая, Азербайджана, Узбекистана, Анголы, Израиля и других стран. В прошлом году участвовали шесть команд, в этом — уже 12. Все они изъявили твердое желание приехать на соревнования и в следующем году", — сказал Кобзарь.
По его словам, после соревнований все приготовленные блюда бесплатно раздают всем желающим гостям и участникам Армейских международных игр. Кобзарь отметил, что российская сторона предоставляет командам все необходимое для соревнований: холодильное, технологическое, кухонное оборудование, полевые хлебопекарни. Все продукты также дает продовольственное управление российского военного ведомства, причем порой приходится находить даже самые экзотические компоненты для национальных блюд.
Четвертые Армейские международные игры проходили с 28 июля до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них участвовали команды из 32 стран. Всего программой игр было предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.