В Алабино более 25 тысяч человек накормили солдатской кашей во время АрМИ

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Более 25 тысяч гостей и участников Армейских международных игр поели "солдатской" каши в дни соревнований в подмосковном Алабино, сообщил журналистам главный судья конкурса "Полевая кухня" подполковник Максим Антонов.

"За весь период Армейских игр более 25 тысяч человек поели "солдатской" каши, приготовленной нашими силами", — сказал он.

Например, в день открытия игр каши поели около 5 тысяч зрителей "Танкового биатлона", а в субботу, в день финала Игр — более 6,5 тысячи человек. "Участники конкурса "Полевая кухня" использовали более 400 наименований продуктов, начиная от картофеля и заканчивая спаржей и кониной. Всего командам потребовалось около 3 тонн продуктов для приготовления различных блюд", — отметил Антонов.

На мастер-классах команды выпекли около 500 килограммов хлеба и столько же ватрушек, булочек и разнообразных пирожков.