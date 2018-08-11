Пилотажные группы ВКС выступили перед гостями финала "Танкового биатлона"

Самолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино

Самолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости. Пилотажные группы Воздушно-космических сил России выступили перед гостями и участниками финального заезда "Танкового биатлона" на полигоне Алабино в парке Патриот, высший пилотаж показали "Стрижи" на МиГ-29 и "Русские витязи" на Су-30СМ, рассказали журналистам в пресс-центре Армейских международных игр.

"Программу полетов начали "Стрижи", которые показали групповой пилотаж шестерки легких истребителей МиГ-29", — сообщили в пресс-центре.

Летчики продемонстрировали свое мастерство в плотном воздушном строю и различных полетных порядках "пеленг", "ромб", "стрела", "конверт". После эффектного роспуска и парного пилотажа ведущий летчик авиагруппы остался в небе и продемонстрировал возможности МиГ-29 в одиночном пилотаже.

Через несколько минут "Стрижей" в небе над Алабино сменила четверка тяжелых истребителей Су-30СМ, которые продемонстрировали все достоинства сверхманевренности у самолетов новейшего поколения. "Витязи" также показали парный и одиночный пилотаж.

Непосредственно перед началом финального заезда "Танкового биатлона" самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации сделал эффектную проливку поля, по которому будут ездить танки, чтобы участвующие в гонках тяжелые машины не поднимали пыль своими гусеницами.