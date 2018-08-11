Корабли Северного флота прошли Гибралтар и вошли в Средиземное море

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море", — говорится в сообщении.

Серга отметил, что на переходе морем экипажи кораблей Северного флота продолжали плановую боевою подготовку, в частности в Атлантике экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел тренировки расчетов ПВО с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, а экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" отработал противолодочные задачи с использованием вертолета Ка-27.

Отряд кораблей покинул базу флота Североморск 5 июля, за время похода он преодолел более 6 тысяч морских миль. Этот отряд кораблей представлял Северный флот в военно-морском параде в городе Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов.