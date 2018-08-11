Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" провел учения в Аденском заливе

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" отработал учебные задачи в акватории Аденского залива, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ Роман Мартов.

"В соответствии с планом похода, на сторожевом корабле было проведено корабельное учение по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделения антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях", — рассказал он.

Мартов добавил, что российские моряки также провели ряд учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.

Корабль отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. В ЗВО отметили, что основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.