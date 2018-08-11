В Рязанской области прошла церемония закрытия конкурса "Авиадартс"

ДЯГИЛЕВО (Рязанская область) 11 авг — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия конкурса летного мастерства "Авиадартс" прошла на аэродроме Дягилево Рязанской области. Участников поздравили командующий Военно-воздушными силами — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, а также представители делегаций стран-участников.

"Поздравляю Вас с завершением международного этапа конкурса по воздушной выучке "Авиадартс-2018!" — сказал Юдин.

Он отметил, что соревнования прошли на высоком уровне и без происшествий, а также пожелал успешного возвращения в места постоянного базирования.

По совокупным результатам соревнований главный приз — кубок "Авиадарста" — завоевали российские летчики. Они победили в пяти номинациях из семи. Второе место по сумме баллов заняли летчики из Китая. Они заняли первое место в одной из дисциплин. На третьем месте соревнования завершила команда Казахстана.

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Участников наградили кубками, памятными медалями и специальным призом — наручными часами. Андрей вручил представителям стран-участниц конкурса медали "За укрепление боевого содружества".

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.