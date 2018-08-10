В Алабино прошла церемония награждения победителей "АрМИ-2018"

АЛАБИНО (Московская обл), 10 авг — РИА Новости. Церемония награждения победителей и главных судей конкурсов "АрМИ-2018" прошла в подмосковном Алабино, сообщили в пятницу в пресс-центре Игр.

Церемония награждения прошла при участии главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева и начальника управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-майора Романа Бинюкова.

"В финал "АрМИ-2018" вышли Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия. Для участников созданы равные условия, очень хорошо работает судейская команда. По итогам соревнований не было ни одной серьезной претензии. Могу сказать, что с каждым годом проведения АрМИ растет уровень профессионализма ее участников", — сказал Салюков.

Награждение команд состоялось в восьми номинациях. Среди них — "Лучший танковый экипаж", " За активность и инициативу", "Железный характер", "Сильные духом", "За волю к победе", "Лучший в профессии", Энергия команды" и "Лучший специалист".

"Очень хорошо показала себя на "АрМИ-2018" команда из Сирии, участвующая в соревнованиях впервые. Также отличились команды из Вьетнама и Мьянмы", — добавил Салюков.