В чемпионате по дронбиатлону в России примут участие зарубежные команды

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Зарубежные операторы беспилотных летательных аппаратов впервые примут участие в III чемпионате по дронбиатлону, который пройдет в субботу в подмосковной Кубинке в парке "Патриот", сообщили в пятницу в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В военном ведомстве пояснили, что в этом году в качестве препятствий впервые используют действующие образцы вооружения, а для повышения интереса к гонке добавлен уникальный тоннель с укрытиями для стрельбы, откуда по пролетающим на внушительной скорости беспилотникам (до 150 километров в час) будут стрелять профессиональные страйкболисты.
Всего состоится 20 квалификационных гонок, по пять квалификационных раундов в каждой. Абсолютный победитель будет определяться в двоеборье: в стрельбе и управлении БЛА. По итогам квалификации определятся четыре участника суперфинала, которые и разыграют главный приз чемпионата, добавили в Минобороны.