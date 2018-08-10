Правительство одобрило проект протокола по безопасности на Каспии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный ФСБ России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами проект протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года", — говорится в документе.

Документом поручено ФСБ РФ подписать данный протокол.