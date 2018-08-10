Морские пехотинцы из Китая выиграли внедорожник за победу в конкурсе АрМИ

ЦЮАНЬЧЖОУ (Китай), 10 авг — РИА Новости. Команда Китая победила в конкурсе "Морской десант-2018" Армейских международных игр (АрМИ) и получит в награду внедорожник — автомобиль повышенной проходимости китайского производства, Россия, занявшая второе место, получит моторную лодку, сообщили журналистам в пресс-центре АрМИ.

Итоговое заседание судей конкурса "Морской десант-2018" прошло 10 августа на полигоне морской пехоты "Адмиральская гора" в Цюаньчжоу.

"По сумме баллов конкурса "Морской десант — 2018 на первом месте — команда Китайской Народной Республики с 10 баллами", — говорится в сообщении.

Второе место заняла команда морских пехотинцев из России, третье — команда Венесуэлы, четвертое — Ирана, а пятое — команда Судана.

"За первое место приз — автомобиль повышенной проходимости китайского производства, состоящий на вооружении Народно-освободительной армии Китая. За второе общее командное место — лодка с подвесным мотором, за третье — квадрокоптер с комплектом оборудования", — отмечается в сообщении.

V Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.