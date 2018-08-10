МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

По данным издания, преследование произошло в апреле нынешнего года и длилось более двух часов. Экипаж фрегата записал основные параметры субмарины, которые будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. Как отмечали в пресс-службе Черноморского флота, за время похода экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

"Адмирал Эссен" — второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый — "Адмирал Григорович"). Он назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк" и считается одной из крупнейших в мире.