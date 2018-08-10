РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Сделано в Донбассе. Каким оружием ополченцы сдерживают украинских военных

03912
© Фото : Официальный сайт ДНРРеактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНРРеактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНР
© Фото : Официальный сайт ДНР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Антиснайперская винтовка с боеприпасами от зенитной установки, двухкалиберный пистолет и мобильная реактивная система залпового огня "Чебурашка" — за годы войны в Донецкой народной республике наладили производство собственного оружия. Насколько силен военно-промышленный комплекс ДНР и с помощью каких разработок ополченцы намерены отстаивать независимость непризнанной республики — в материале РИА Новости.

Залп "Чебурашки"

Впервые реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Чебурашка" представили широкой публике 9 мая 2018 года на параде Победы в Донецке. А уже через две недели ракетные войска тактического назначения ДНР применили новую технику против Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. В ответ на гибель комбата Олега Мамиева (позывной Мамай) ракетчики уничтожили огневую точку противника, наглядно продемонстрировав эффективность, точность и мощь "Чебурашки".

Украинский военнослужащий. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс 25 единиц боевой техники ВСУ
Донецкие оружейники разработали сразу два типа РСЗО. Система, в зависимости от модификации, оснащается одним или двумя блоками направляющих на 32 и 64 выстрела соответственно. Боевые модули размещаются на шасси автомобиля КрАЗ-260. Заявленная дальность стрельбы "Чебурашки" — от шестисот метров до десяти километров. Общий вес взрывчатого вещества 64-х реактивных 217-миллиметровых снарядов в тротиловом эквиваленте — более трех тонн. Заряжается система вручную. Пуск ракет осуществляется с проводного пульта переключением тумблеров. Таким образом, скорострельность РСЗО зависит от расторопности оператора. При этом вести огонь можно как одиночными выстрелами, так и залпом.

По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, сравнивать "Чебурашку" с комплексами "Град" или "Смерч" все же не стоит: "Донецкие ракетные системы сделаны довольно качественно, но по боевым характеристикам уступают серийной технике российских артиллеристов-ракетчиков. За нашими РСЗО стоит целая военно-техническая наука. Компоненты систем, направляющие, ракеты — все это создается с глубоким знанием дела. Но, если разбираться в баллистике, из "Чебурашки" можно эффективно вести огонь по противнику на небольших дистанциях. Насколько долговечны эти РСЗО, неизвестно. Предположу, что на несколько десятков залпов их хватит. Учитывая, что система производится на местных предприятиях, их парк в ДНР восполнят без особого труда".

Главная задача нового оружия, считает эксперт, — противодействие возможным масштабным прорывам украинской армии через линию соприкосновения. Особой точности в таких условиях не требуется — нужно наносить максимальный огневой урон по большим площадям.

Можно вспомнить, что глава ДНР Александр Захарченко сообщал и о скором создании морской версии "Чебурашки". Но подробностей об этой РСЗО на сегодняшний день в открытых источниках нет.

© Фото : "Донецк 24"Реактивные системы залпового огня "Снежинка" и "Чебурашка" на выставке в ДНР
© Фото : "Донецк 24"
Реактивные системы залпового огня "Снежинка" и "Чебурашка" на выставке в ДНР

Антиснайперские меры

Сверхмощную крупнокалиберную антиснайперскую винтовку "Сепаратист" вряд ли можно назвать обычным стрелковым оружием — это скорее небольшая пушка. Она создана на базе знаменитой зенитной установки ЗУ-23, от которой позаимствованы ствол и ствольная коробка. Калибр тот же — 23 миллиметра. Огонь ведется одиночными выстрелами — фугасными, бронебойными, осколочно-зажигательными и обычными боеприпасами.

Очевидно, что стрелять из этой винтовки с обычных сошек — и тем более с рук — невозможно. Оружие слишком тяжелое, почти 45 килограммов. Специально для него донецкие умельцы сварили массивную треногу, а мощный дульный тормоз снижает отдачу до минимума. "Сепаратист" оснащен оптическим прицелом, дальность стрельбы — до трех с половиной километров. Можно пробить легкую бронетехнику и стены кирпичных зданий.

Солдаты украинской правительственной армии. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
В ДНР сообщили о прибытии снайперских групп силовиков в Донбасс
Из-за чрезмерной громоздкости оружия производители, скорее всего, ограничатся небольшой партией. К плюсам "Сепаратиста" можно отнести практически неограниченный ресурс ствола: из винтовки ведется одиночная стрельба, а не автоматическая, как из зенитных установок.

"Такие переделки — вынужденная мера при отсутствии внешних поставок. Это еще раз подтверждает то, что Россия не снабжает ополченцев ДНР оружием и боеприпасами", — считает Леонков.

© Фото : "Донецк 24"Винтовка "Сепаратист" на выставке в ДНР
© Фото : "Донецк 24"
Винтовка "Сепаратист" на выставке в ДНР

Здесь можно провести параллель с Великой Отечественной войной: когда гитлеровцы отрезали Одессу от Большой земли, защитникам города остро не хватало бронетехники, а местные заводы не могли выпускать полноценные танки. Легкие танки НИ-1 ("На испуг") спешно сконструировали летом-осенью 1941-го на основе гусеничного трактора СТЗ-5. Его обшивали броней и устанавливали легкое вооружение — 37-миллиметровую пушку или пулеметы. Расчет был на психологический эффект: бронетракторы с включенными фарами и сиренами двигались на румынские траншеи без артиллерийской поддержки, ужасающе громыхая ходовой частью.

Еще одна новинка ДНР в области стрелкового оружия — снайперская винтовка "Дончанка" с продольно-скользящим затвором. Как объяснили военные руководители республики, эта разработка — ответ на поставки украинской армии американских винтовок Barrett M107A1. "Дончанка" уже успешно опробована в районе боевых действий.

Ее размеры скромнее по сравнению с "Сепаратистом": длина — 2,4 метра, вес — 27 килограммов. Однако калибр тоже внушительный — 14,5 миллиметра. Прицельная дальность — до 1200 метров. Прицел и ствол для первых образцов оружия заимствовали у пулемета "Утес". Но к сегодняшнему дню в ДНР освоили производство комплектующих.

© Фото : "Донецк 24"Винтовка "Дончанка" на выставке в ДНР
© Фото : "Донецк 24"
Винтовка "Дончанка" на выставке в ДНР

Оружие ближнего боя

Пистолет "Оплот" — полностью "домашняя" разработка донбасских оружейников. Его главная особенность — два съемных взаимозаменяемых ствола под разные патроны — калибра 7,62 миллиметра и 9х19 "Парабеллум". Первый вариант в основном предназначен для армейских подразделений. Такой "Оплот" может пробивать бронежилеты первого и второго классов защиты. Чуть менее мощную модификацию планирует использовать полиция.

Военнослужащие вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину
Учитывая, что в ДНР нет собственного производства патронов, универсальность оружия и его способность использовать боеприпасы разного типа — ключевые факторы. Дело в том, что донецкие военнослужащие часто добывают у украинских военных трофейные патроны как раз натовского образца, а не привычные 9х18 от пистолета Макарова.

"Оплот" напоминает по форме старый советский "ТТ", но за основу взята схема "Браунинга". Емкость магазина — десять патронов. Скорострельность — 30 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — полсотни метров.

Специально для Внутренних войск Государственная инновационная компания ДНР разработала и одноименный пистолет-пулемет. Девятимиллиметровое оружие предназначено для боев в городских условиях и спецопераций. Из "Оплота" можно вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Прицельная дальность — более 50 метров, емкость магазина — 20 патронов. Пистолет-пулемет отличается довольно высокой скорострельностью: 850 выстрелов в минуту.

© Фото : "Донецк 24"Пистолет-пулемет "Оплот" на выставке в ДНР
© Фото : "Донецк 24"
Пистолет-пулемет "Оплот" на выставке в ДНР

"У донецких оружейников есть все средства и возможности, чтобы производить собственное оружие, — говорит Алексей Леонков. — На территории ДНР и ЛНР раньше находились армейские склады. И, как правило, рядом с ними располагаются предприятия, которые восстанавливают и обслуживают военную технику. Киев, кстати, тоже пытается поставить на ход танки из старых запасов, но у них не все получается. Думаю, успех ДНР обусловлен огромной мотивацией. Здесь работают на совесть, потому что понимают: любая осечка, неисправность или плохое качество вооружения может привести к гибели мирных жителей".

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена