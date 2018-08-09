Под Оренбургом в ходе учений артиллеристы ЦВО "уничтожили" цеха с оружием

САМАРА, 9 авг — РИА Новости. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии залпом из РСЗО и гаубиц уничтожили сеть цехов по производству незаконного оружия условных боевиков в рамках учений под Оренбургом, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Артиллеристы 2-й общевойсковой армии залповой стрельбой из реактивных систем РСЗО "Град" и "Ураган", гаубиц "Д-30", "Мста-С" и "Мста-Б" уничтожили под Оренбургом сеть цехов по производству незаконного оружия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина учения проводились с использованием сирийского опыта. Стрельбы по позициям боевиков выполнялись с разных направлений из глубины до 20 километров. По замыслу маневров, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные и групповые удары по объектам, действовать в составе разведывательно-ударных комплексов и активно взаимодействовать с расчетами БПЛА. Поставленная задача, по информации пресс-службы, была успешно выполнена.

Отмечается, что учения проходили на Тоцком полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора артиллерии, в котором принимали участие более одной тысячи военнослужащих и было задействовано свыше 250 единиц техники.