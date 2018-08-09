Замминистра обороны Герасимов провел переговоры с коллегой из Пакистана

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал Валерий Герасимов обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Зубайром Хаятом двустороннее взаимодействие между странами и вопросы региональной безопасности на встрече в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил генерала Зубайра Хаята за участие национальных команд в Армейских международных играх-2018 и отметил, что пакистанские военнослужащие проявили настоящее мастерство и волю к победе", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе встречи был подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.